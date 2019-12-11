Президент Туркменистана побывал на стройплощадках Ашхабада и рассмотрел новые проекты

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по Ашхабаду, ознакомившись с положением дел на строительстве ряда крупных объектов различного назначения, сообщает 11 декабря Государственное информационное агентство Туркменистана.

Утром Президент Гурбангулы Бердымухамедов прибыл на место строительства нового объекта сферы здравоохранения – Международного ожогового центра на 130 мест, возведение которого доверено давнему деловому партнёру нашей страны – турецкой компании «Gap Inşaat».

Наряду с этим, на рассмотрение Президента страны были вынесены проекты многоуровневой автостоянки на 240 мест, Медицинского колледжа на 700 мест, Учебно-клинического центра Государственного медицинского университета Туркменистана, Научно-клинического центра физиологии.

В числе подготовленных турецкими партнёрами предложений – также проекты по строительству нового химического комплекса по выпуску минеральных удобрений в городе Мары, увеличению производственных мощностей Бахерденского и Лебапского цементных заводов, прокладке первой очереди линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), по возведению новых электростанций в Балканском велаяте и Бахерденском этрапе Ахалского велаята.

Здесь же руководитель НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение» (Российская Федерация) Игорь Букато представил вниманию туркменского лидера проект и схему комплекса селеотводных сооружений, который предполагается построить в южной части Ашхабада.

Продолжив рабочую поездку, глава государства ознакомился с состоянием дел на строительстве отеля с многопрофильным бизнес-центром «Garagum». Новый гостиничный комплекс в северо-западной части столицы, на пересечении проспекта А.Ниязова и улицы Ходжа Ахмета Ясави возводит турецкая компания «Rönesans Holding».

Подводя итоги рабочей поездки, глава государства дал свои рекомендации по всем объектам.