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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В некоторых магазинах Ашхабада перестали работать банковские терминалы

CA-NEWS (TM) -  В госмагазинах Ашхабада, где с недавних пор оплачивать товары можно только банковскими картами, начались перебои в работе терминалов.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», 9 декабря в некоторых магазинах, в частности, в магазине «ÝALKYM» (Ялкым), расположенном на улице Баба Аннанова, продавцы стали требовать оплату наличными из-за прекращения функционирования терминалов.

— Когда мы приходили с наличными, продавцы требовали от нас карты. Теперь, когда я все деньги положил на карту, они требуют наличку! Что это такое?! – возмутился один из покупателей.

— Продают десять яиц на семью, а сколько проблем при этом создают. То со справками мучали, теперь с оплатой. Очереди не уменьшаются, проблема обеспечения населения продуктами по госценам не решается. У меня в семье восемь человек, а я с трудом купила 10 яиц, которых на один день не хватит, – рассказала пенсионерка.

По словам женщины, она получает пенсию, а ее сын и невестка работают, однако им все равно не хватает денег, чтобы покупать все продукты на рынках. Пока сын на работе, она со старшим внуком проводит время в очередях у госмагазинов, где иногда можно купить муку, растительное масло, яйца, сахар и бананы по фиксированным ценам.

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