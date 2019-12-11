В Туркменистане запустили специальный корабль для очистки русла реки Мургаб

CA-NEWS (TM) - В Марыйском велаяте в русле реки Мургаб 10 декабря введён в эксплуатацию земснаряд Миасс 400/40 российского производства. В мероприятии принял участие посол США в Туркменистане Мэтью Климоу, передаёт информагентство «Медиа ― Туркмен».

Проект реализуется при поддержке ЮСАИД «Smart Waters: Вода, образование и сотрудничество» в рамках совместного плана исполкома Международного фонда спасения Арала (МФСА) и Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

Российский земснаряд предназначен для работы в малых акваториях на глубине от 5 до 8 метров. Судно оснащено специальным грунтонасосом с разрыхлителем. Он опускается на дно, где наносы ила и мелкозернистых пород всасываются в трубу. В час способен перерабатывать до 40 кубометров воды, расчищая и углубляя русло.

― Закупка земснаряда значилась в планах нашего регионального проекта, который стартовал в 2017 году и продолжится в будущем году, охватывает шесть стран, включая соседний Афганистан. В число проводимых мероприятий входит популяризация методов трансграничного водного партнёрства и освоение бассейнового метода управления водными ресурсами ― сейчас в регионе работает 13 малых бассейновых советов, включая Мургабский. Подобный принцип заложен в Водном кодексе Туркменистана, продолжается разработка подзаконных актов в данном направлении. В том, чего мы смогли достичь за несколько лет, ― заслуга и наших местных партнёров ― специалистов этрапского и велаятского хякимликов, работников Госкомитета водного хозяйства, посёлка «Дашкопри» Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята, ― рассказала руководитель проекта «Вода ― образование ― сотрудничество» Екатерина Стрикелева.