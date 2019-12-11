В Узбекистане обновились минимальные ставки аренды физических лиц

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане законом о государственном бюджете на 2020 год установлены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду.

Эти ставки применяются для налогообложения доходов физических лиц от сдачи квартиры или автомобиля в аренду. Как сообщила "Норма", ставки выросли примерно на 15% для помещений и на 6% для транспорта. Доходы от сдачи в аренду имущества физических лиц в 2020 году будут облагаться по ставке 12%.