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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане обновились минимальные ставки аренды физических лиц

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане законом о государственном бюджете на 2020 год установлены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду.

Эти ставки применяются для налогообложения доходов физических лиц от сдачи квартиры или автомобиля в аренду. Как сообщила "Норма", ставки выросли примерно на 15% для помещений и на 6% для транспорта. Доходы от сдачи в аренду имущества физических лиц в 2020 году будут облагаться по ставке 12%.

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