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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Брюсселе пройдут переговоры о расширенном партнерстве между Узбекистаном и ЕС

CA-NEWS (UZ) -  Делегация Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым и в составе представителей различных министерств и ведомств прибыла 10 декабря в Брюссель.

Целью визита является проведение 4-го раунда переговоров по проекту соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Узбекистаном и Европейским союзом, которые пройдут 11-13 декабря.

За истекший с первого раунда период сторонам удалось согласовать многие важные пункты данного документа, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекско-европейские рабочие группы по политическим, секторальным и торговым вопросам провели серию консультаций, в том числе посредством видео-конференции, по итогам которых достигли взаимопонимания по различным аспектам проекта указанного соглашения.

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