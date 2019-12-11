В Самарканде мужчину осудили на 17 лет за убийство человека, пристававшего к его дочери

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - Самаркандский областной суд по уголовным делам признал Шукрулло Хурамова виновным в убийстве и приговорил к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Stv, ссылаясь на судью Самаркандского областного суда по уголовным делам Гайрат Негматов.

Инцидент произошел 2 июля 2019 года в доме осужденного, сообщалось в процессе судебного заседания. Шукрулло Хурамов вместе со своим другом распивали спиртные напитки, после чего осужденный ненадолго отлучился.

Воспользовавшись отсутствием хозяина, его собутыльник Зиёдулло Холикназаров с целью изнасилования начал приставать к его единственной дочери, которая в это время спала в своей комнате. Однако завершить начатое ему не удалось.

Выбежавшая на улицу девушка рассказала отцу о попытке сексуального домогательства. Хуррамов, возмущенный действиями своего друга, несколько раз ударил Зиядулло Холикназарова в различные области его тела тяжелым предметом.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.