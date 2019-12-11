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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане вводятся дополнительные сборы для владельцев автомобилей

CA-NEWS (UZ) -  Согласно указу президента Шавката Мирзиёева в стране вводятся два вида сборов с владельцев автотранспортных средств.

Жокаргы Кенес Каракалпакстана и кенгаши народных депутатов областей и Ташкента получили право вводить специальный сбор в размере не более 25 сумов ($0,002) за единицу топлива на развитие региональных дорог. Сбор будет взиматься при реализации автозаправочными и газозаправочными станциями бензина, дизтоплива, сжиженного и сжатого газа конечным потребителям.

Ежегодные сборы за владение автотранспортом будет направляться в соответствующие бюджеты районов или города с целевым использованием на ремонтные и эксплуатационные работы на региональных дорогах этих районов или городов.

Данные меры направлены на расширение прав и усиление ответственности органов государственной власти на местах в развитии и улучшении качества дорожной инфраструктуры, развитие сети региональных автодорог и дорожной инфраструктуры.

Кроме того, администрациям городов и районов дано право устанавливать плату за пользование парковочными местами вдоль автомобильных дорог и улиц с целью упорядочения движения, рационального использования дорожно-транспортной инфраструктуры, а также повышения ответственности участников дорожного движения.

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