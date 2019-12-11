В Ташкенте пытались обменять фальшивые 29 тысяч евро (видео)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте молодой человек принес фальшивые купюры в пункт по обмену валюты, сообщил телеканал "Ташкент 24".



У работниц обменного пункта возникли сомнения и они связались с правоохранительными органами. В ходе проверки эксперты выявили 58 фальшивых купюр номиналом в 500 евро, общая сумма которых составила 29 тысяч евро.

Как оказалось, молодой человек взял эти деньги у своего знакомого Аскара, чтобы разменять на национальную валюту. По его словам, он ничего не знал о подделке. Сейчас Аскар объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело.

За последние 10 месяцев экспертами Экспертно-криминалистического Центра при ГУВД проведено 67 экспертиз национальной и иностранной валюты. Из них в 59-ти случаях выявлена фальсификация.



