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  11 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пытались обменять фальшивые 29 тысяч евро (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте молодой человек принес фальшивые купюры в пункт по обмену валюты, сообщил телеканал "Ташкент 24".

У работниц обменного пункта возникли сомнения и они связались с правоохранительными органами. В ходе проверки эксперты выявили 58 фальшивых купюр номиналом в 500 евро, общая сумма которых составила 29 тысяч евро.

Как оказалось, молодой человек взял эти деньги у своего знакомого Аскара, чтобы разменять на национальную валюту. По его словам, он ничего не знал о подделке. Сейчас Аскар объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело.

За последние 10 месяцев экспертами Экспертно-криминалистического Центра при ГУВД проведено 67 экспертиз национальной и иностранной валюты. Из них в 59-ти случаях выявлена фальсификация.


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