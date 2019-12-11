Из Ташкента запускают дополнительные поезда до Ургенча и Москвы

CA-NEWS (UZ) - Дополнительные рейсы организованы из-за большого спроса на билеты в предновогодние и новогодние дни, сообщили в «Узтемирйулйуловчи».

Начиная с 16 декабря текущего года по 07 января 2020 года назначается дополнительный поезд №556/555 сообщением “Ташкент – Ургенч – Ташкент”.

Также, начиная с 14 декабря 2019 года по 11 января 2020 года назначается дополнительный рейс поезда №5/6 сообщением “Ташкент – Москва – Ташкент”.

При покупке билетов на поезда межгосударственного сообщения в зависимости от сроков предварительной покупке имеется скидка до 55% от тарифной стоимости билета.