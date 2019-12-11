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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гигантскую пиццу приготовят в парке Tashkent City

CA-NEWS (UZ) -  Как сообщили организаторы мероприятия, 12, 13 и 14 декабря в парке столицы Tashkent City пройдёт Фестиваль сыра и пиццы.

Многочисленные производители представят свою продукцию для настоящих любителей сыра, пиццерии порадуют публику разными видами пицц. А 14 декабря посетители смогут попробовать гигантскую пиццу невиданного размера.

В каждый из трёх дней Фестиваля гостей парка будут развлекать лучшие диджеи и уличные музыканты, выступят детские музыкальные коллективы и команды КВН, пройдёт «химическое шоу», различные конкурсы и развлекательные акции, детей у ёлки будут веселить аниматоры.

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