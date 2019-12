Экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии Time

CA-NEWS (CA) - Журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком 2019 года.

"Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени", - объяснил мотивы решения главный редактор журнала Time Эдвард Фельзенталь.

