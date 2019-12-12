Экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии Time

CA-NEWS (CA) - Журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком 2019 года.

"Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени", - объяснил мотивы решения главный редактор журнала Time Эдвард Фельзенталь.

Грета Тунберг оказалась самой молодой персоной года за почти 100-летнюю историю присуждения этого звания, обойдя включенных в этом году в шорт-лист Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Марка Цукерберга и участников протестов в Гонконге, передает BBC.

Редакция журнала традиционно присуждает звание "Человек года" в декабре и помещает фотографию избранника на обложку.

Звание "Человек года", присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. Это трезвая оценка мира, каков он есть, и людей, формирующих этот мир - к худу или к добру, гласит редакционный принцип.

Напомним, 16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг выступила в сентябре в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата, и обвинила политиков в бездействии.

Девушка потребовала от политиков срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.

«Меня не должно здесь быть, я должна быть в школе в своей стране, по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой? Как вы смеете! Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — деньги и сказки о бесконечном экономическом росте», - заявила она.

«Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. Если вы нас обманете, мы никогда не простим», - заявила девушка.