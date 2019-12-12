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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дональд Трамп-младший убил редкого аргаля в Монголии, получив специальное разрешение уже после охоты

CA-NEWS (MNG) -  Дональд Трамп-младший, старший сын президента, совершает поездку по США, продвигая свою книгу «Триггер», которая продается благодаря массовым закупкам Республиканским национальным комитетом. Но это не единственное путешествие, которое он совершил за последние несколько месяцев. В конце лета текущего года он взял отпуск, чтобы поохотиться на находящихся под угрозой исчезновения животных в Монголии.

Согласно новым сообщениям ProPublica, в августе этого года Трамп посетил высокогорье западной Монголии, где он охотился и убивал аргаль, самого крупного находящегося под угрозой исчезновения горного барана в мире.

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По мнению ProPublica, этот вид считается «национальным достоянием» в Монголии, и практика охоты на них крайне противоречива. Разрешения на их охоту крайне редки и их трудно получить, однако Трампу удалось получить его даже после того, как он уже убил аргаль.

Согласно сообщениям ProPublica, разрешение на охоту было выдано задним числом после встречи Трампа с президентом страны Халтмагийном Баттулгой.

Аргаль с большими рогами считается в Монголии национальным достоянием, а разрешение на ее убийство «контролируется непрозрачной системой разрешений, которая, по словам экспертов, основана на деньгах, связях и политике».

Между убийством и выдачей разрешения через месяц после того, как он покинул страну, Трамп, как сообщается, встречался с президентом Халтмаагином Баттулгой, предлагая возможность особого рассмотрения выдачи разрешения на охоту сыну президента США.

«Трамп-младший застрелил своего аргали ночью, используя винтовку с лазерным прицелом, - сказали гиды», - сообщает ProPublica. «Он запретил местным охотничьим гидам расчленять их на месте убийства, вместо этого поручив им использовать алюминиевый лист для перевозки туш, чтобы не повредить мех и рога», - сказал 50-летний Хуандыг Ахбас, один из гидов.

Аргаль по-монгольски, или горный баран — парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, обитающее в горных районах и в Гоби Монголии.

Охраняется природоохранными организациями; в настоящее время в международной Красной книге рассматривается как вид, близкий к уязвимому положению. Также внесён в Красную книгу Монголии.

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