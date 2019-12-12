Главврач мюнхенской клиники назвал причину смерти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

CA-NEWS (CA) - Главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух рассказал телеканалу РЕН, что у экс-мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.

Немецкий специалист рассказал, что российский политик часто приезжал в клинику в качестве пациента. По его словам, Лужков давно страдал сердечным заболеванием.

«В неотложном порядке ему провели обследование сердца, поставлен катетер, удалось выяснить, что все важные сосуды были закрыты. С помощью катетера их удалось открыть. Ему стало немного лучше, хотя у него всегда была плохая способность сердца. Затем его состояние снова ухудшилось, сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца. Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось», - сказал Яух.

Специалист отметил, что возникшее у Лужкова осложнение врачам удается выявить достаточно редко.

«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо. Его сердце плохо работало», - рассказал Карл-Вальтер Яух.

Отвечая на вопрос, будет ли проводится служебное расследование после смерти российского государственного деятеля, он пояснил, что «вскрытие тела предлагается для объективной оценки».

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни.

Юрий Михайлович Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. Лето 2010 года в Центральной России было очень жарким и засушливым. В связи с этим в Московской области было много лесных пожаров, дым от которых не уходил из столицы несколько недель подряд.. В сентябре президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста градоначальника с формулировкой «в связи с утратой доверия».