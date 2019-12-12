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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольский кумыс внесен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества

CA-NEWS (MNG) -  Традиционная техника изготовления айрага (кумыса) в Хөхууре и связанные с ним обычаи монголов внесено в текущем году в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Традиционная техника приготовления айрага в Хөхууре и связанные с ним обычаи включают традиционный метод изготовления айрага - ферментированного напитка, сделанного из кобыльего молока, - и связанное с ним оборудование, такое как хөхуур (сосуд из воловьей кожи), булуур (весло) и ховоо (бадья) , связанные с социальными обычаями и ритуалами внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Основная техника изготовления айрага состоит в доении кобыл, охлаждении свежего молока и многократном перемешивании его внутри хөхуура - более 500 раз - с булууром, оставленным внутри для содействия ферментации.

Хөхуур и соответствующее оборудование изготавливаются людьми с многовековыми знаниями и навыками, и навыки, необходимые для приготовления и содержания дрожжей, также особенно важны.

Айраг, питательный и легко усваиваемый напиток, является важной частью ежедневного рациона монголов, а также доказал свою эффективность в лечении некоторых заболеваний. Он также играет важную роль в качестве символического напитка в повседневной жизни скотоводов и на различных общественных мероприятиях: айраг используется и подается в качестве ключевого святого напитка во время различных праздников, а также в подношениях и ритуальных благословениях.

Носители и практикующие наследуют соответствующие традиционные практики и знания от своих родителей, которые поддерживают эту традицию на протяжении тысячелетий.

Ранее «Шагай», традиционная монгольская игра в кости была включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Игра в кости «Шагай» – традиционная монгольская командная игра. Команды из шести-восьми человек должны выбить 30 плоских костей, по форме напоминающих домино, со специальной гладкой деревянной подставки в направлении цели –надкопытных костей овец. Задача – сбить их в целевой зоне. Каждый игрок имеет в распоряжении индивидуально изготовленные приспособления для выстреливания костей и носит костюм с отличительными характеристиками в соответствии со своей категорией и заслугами. Традиция игры в кости способствует взаимодействию между членами команды, принадлежащими к различным слоям общества, взаимоуважению и уважению к старшим, а также укрепляет социальную сплоченность.

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