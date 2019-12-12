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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана наградил Розу Рымбаеву

CA-NEWS (MNG) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении народной артистки Розы Рымбаевой.

«За особый вклад в развитие национальной культуры, выдающиеся заслуги в пропаганде песенного искусства:

присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:

Рымбаевой Розе Куанышевне - артистке РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт», город Алматы», - говорится в тексте указа.

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