Президент Казахстана наградил Розу Рымбаеву
CA-NEWS (MNG) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении народной артистки Розы Рымбаевой.
«За особый вклад в развитие национальной культуры, выдающиеся заслуги в пропаганде песенного искусства:
присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:
Рымбаевой Розе Куанышевне - артистке РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт», город Алматы», - говорится в тексте указа.