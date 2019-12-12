Казахстанский инсулин в аптеки Узбекистана попал из Шымкента

CA-NEWS (KZ) - Утечка казахстанского бесплатного инсулина в аптеки Узбекистана произошла из Шымкента, передает inbusiness.kz.



Там, по нескольким адресам обнаружили около 10 тысяч упаковок лекарств со штампом «бесплатно», которые хранились незаконно. Предназначен инсулин был для пациентов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и по закону мог содержаться только в медучреждениях.

Напомним, в начале года данный препарат был обнаружен в аптеках Ташкента по ценам ниже оптовых и маркировкой на казахском языке. Наш минздрав сразу же инициировал разбирательство. Сейчас ведется досудебное расследование