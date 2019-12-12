Монголия создаст воздушно-спасательное подразделение за счет льготного кредита Франции

CA-NEWS (MNG) - На своем очередном заседании 11 декабря Кабмин Монголии утвердил проект закона о ратификации финансового соглашения, заключенного между правительствами Монголии и Франции, и постановил представить его в парламент.

Соглашение было подписано министром финансов Ч. Хурэлбаатаром и послом Франции в Улан-Баторе Филиппом Мерлином 16 октября 2019 года.

Когда законопроект пройдет через парламент, начнется проект по созданию Воздушно-спасательного подразделения при управлении по чрезвычайным ситуациям и предоставлению ему льготного кредита Франции в размере 57,9 млн евро. В частности, будут предоставлены три вертолета Airbus EC145 и один учебный вертолет, а также будет установлен ангар с заправочной станцией и морозостойким топливным баком.

Кроме того, будет предоставлено 42 автомобиля специального назначения для структурных пожаров, а также будут проведены учебные курсы для пилотов, механиков, авиационных инженеров и поставщиков неотложной медицинской помощи.

30-летний кредит с мораторием на 10 лет имеет процентную ставку 0,08 процента. Кабмин принял решение об учреждении воздушно-спасательного подразделения на своем заседании 21 августа.

Eurocopter EC145 (теперь Airbus Helicopters H145) — многоцелевой вертолёт, созданный франко-германским концерном «Eurocopter». Обновленная версия имеет название MBB BK 117 C-2. Первый полет MBB BK 117 состоялся в 1982 году. Обновленная версия ЕС 145 построена с использованием композитных материалов.

В 2006 году военный вариант EC 145 был заказан для армии Соединенных Штатов. Сделка предусматривает поставку 345 вертолетов. Общая стоимость (в том числе обслуживание и ремонт) составляет около $3 млрд.