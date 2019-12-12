Rio Tinto приветствует резолюцию правительства Монголии об инвестиционном соглашении

CA-NEWS (MNG) - Rio Tinto отмечает одобрение парламентом Монголии резолюции, которая поручает правительству искать пути для улучшения реализации инвестиционного соглашения 2009 года, Соглашения акционеров с поправками и изменениями 2011 года и улучшения плана подземного развития и финансирования шахт 2015 года.

Принятие этой Резолюции фактически подтверждает действительность всех инвестиционных соглашений между правительством Монголии, Rio Tinto и Turquoise Hill Resources. Это завершает более чем 18-месячный обзор парламентской рабочей группой Оюу-Толгоя и инвестиционных соглашений, регулирующих бизнес.

Главный исполнительный директор Арно Сойрат Copper & Diamonds заявил: «Rio Tinto признает резолюцию парламента Монголии и отмечает, что это фактически подтверждает действительность всех инвестиционных соглашений Оюу-Толгой.

«Соблюдение этих соглашений всеми сторонами подкрепило общие расходы в стране в размере около $10 млрд с 2010 года, что принесло значительные выгоды народу Монголии и будет продолжаться в течение десятилетий. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы Оюу-Толгой полностью раскрыл свой потенциал, и мы по-прежнему привержены поиску путей предоставления еще больших выгод от Оюу-Толгой всем акционерам, отмечает он.

В Резолюцию включены другие дополнительные положения, касающиеся: изучения вариантов рассмотрения доли участия правительства Монголии в Оюу-Толгой; переопределение отчета о запасах и обновленного технико-экономического обоснования; обновление экологических и водных оценок; и дальнейшее развитие потенциала в команде, которая представляет монгольскую сторону.

Постановление было официально опубликовано правительством Монголии 10 декабря 2019 года.