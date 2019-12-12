В Ашхабаде власти ликвидируют кондиционеры в многоэтажках

CA-NEWS (TM) - Накануне государственного праздника власти Ашхабада спешно демонтируют кондиционеры с жилых домов.

Как сообщает корреспондент Азатлыка, 11 декабря официальное уведомление об этом получили жители 11 микрорайона.

"Сегодня по квартирам жителей дома по адресу улица Огузхана, дом 14/1 в 11 микрорайоне ходили представители домоуправления и сообщали, что необходимо с внутренней стороны дома переставить кондиционеры и сплит-системы. При этом большая часть жителей была на работе", - сообщает корреспондент Азатлыка, отметив, что срок для демонтажа истекает 12 декабря.

По его словам, от жителей потребовали осуществить демонтаж за счет собственных средств. "Жильцов предупредили, что им надо самостоятельно нанять машину с вышкой и найти мастера. Срок дали до 12 декабря. В праздник Нейтралитета будут срезать сплиты у тех, кто не успеет выполнить этот устный приказ, исходящий от администрации", - сообщает корреспондент Азатлыка со ссылкой на жителей 11 микрорайона.

Сотрудники домоуправлений, совершившие обход, никаких письменных распоряжений не предъявили.

Источники Азатлыка утверждают, что распоряжение связано с планами администрации улучшить внешний вид дома по улице Огузхана. Дом расположен рядом со зданием южнокорейской автомобильной компании KIA.

Традиционно перед государственными праздниками власти туркменской столицы активизируют меры по благоустройству города. Наряду с массовыми субботниками, к которым привлекают и население, осуществляется ремонт и покраска зданий, а также демонтаж кондиционеров и бельевых веревок.

В частности, борьба с бельевыми веревками в Ашхабаде наблюдалась накануне Дня независимости. "Ко дню независимости в этом году активно срезали веревки перед балконами", - сообщил корреспондент Азатлыка.​