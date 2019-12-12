Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой назвал обвинения Генпрокуратуры «сфабрикованными»

CA-NEWS (UZ) - 10 декабря Генеральная прокуратура Узбекистана запретила швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой Грегуару Манже (Gregoire Mangeat) въезд в страну.

Генеральная прокуратура обвинила адвоката в «клевете» на узбекские тюрьмы, «злоупотреблении предоставленными возможностями для встречи с клиентом» и нарушение этических норм адвокатуры.

В письменном ответе от 11 декабря швейцарский адвокат назвал обвинения «совершенно необоснованными» и «сфабрикованными, чтобы ввести общественность в заблуждение».

Швейцарский адвокат, встретившийся с Гульнарой Каримовой в прошлом году в тюрьме в Зангиоте, написал, что не только его подзащитная, но и другие задержанные содержатся в суровых условиях и лишены правовой защиты.

Генеральная прокуратура Узбекистана 10 декабря опубликовала заявление, в котором предъявила серьёзные обвинения швейцарскому адвокату.

Грегуар Манжа - основатель швейцарской юридической фирмы MANGEAT Attorneys at Law LLC, бывший председатель Женевской ассоциации адвокатов.

В заявлении Генпрокуратуры Узбекистана говорится, что «по действующему законодательству иностранные адвокаты не имеют права работать в Узбекистане».

Однако, согласно официальному заявлению, до недавнего времени Григорий Манжа имел возможность встречаться со своей клиенткой Гульнарой Каримовой «по просьбе правительства Швейцарии о взаимной правовой помощи».

В заявлении говорится, что выданный правительством Швейцарии мандат ограничивался швейцарским уголовным делом против Гульнары Каримовой.

«Я только что узнал, что узбекское правительство обвинило меня в нарушении этических норм, действующих для адвокатов Узбекистана», - сказал Манжа.

«Эти обвинения должны рассматриваться как преднамеренная попытка отвлечь внимание общественности и лишить на долгое время Гульнару Каримову права на свободный контакт с ее адвокатом», - говорится в заявлении Грегуара Манжи.

Швейцарский адвокат сказал, что в последний раз он встречался со своей клиенткой Гульнарой Каримовой в июне 2019 года, и все последующие запросы были отклонены.

По слова адвоката, запрет на въезд в Узбекистан является «своеобразным ответом» на попытку Каримовой остановить возвращение в Ташкент замороженных швейцарских банков на сумму 555 миллионов долларов.

Напомним, что в своих твитах Грегуар Манжа рассказывал о различных препятствиях, мешающих его встрече с клиентом, применении пыток к его подзащитной и непрозрачном судебном процессе над Каримовой.

Он также сообщал международному сообществу не только о Гульнаре Каримовой, но и о тяжелом положении других женщин в колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.