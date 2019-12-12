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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представитель Экопартии предложил регистрировать всех жителей областей въезжающих в Ташкент

CA-NEWS (UZ) -  Представитель Экологической партии Узбекистана считает, что жители областей должны регистрироваться, прежде чем приехать в Ташкент.

"Считаю, что граждане должны пройти регистрацию до приезда в Ташкент. Регистрировать их должны инспекторы профилактики в своих областях. Такая система поможет решить проблемы, с которыми сталкиваются граждане в столице без прописки. Думаю этот механизм решит многие проблемы", — заявил представитель экологической партии в ходе ток-шоу в Международном пресс-клубе.

Система прописки, которая направлена на ограничение проживания и возможностей работать в столице для жителей областей Узбекистана, все еще действует в стране, несмотря на сильный общественный резонанс.

Чтобы получить постоянный вид на жительство в Ташкенте, жители областей должны либо приобрести дорогое жилье на первичном рынке, либо получить работу в соответствующей организации из перечня, определённого государством.

Согласно действующему законодательству, жители областей должны зарегистрироваться в Ташкенте в течение пяти дней и предоставить для этого необходимые документы.

23 июля текущего года газета Министерства юстиции «Инсон ва қонун» («Человек и закон») написала, что «на протяжении многих лет наш народ лишен права на постоянное место жительства в Ташкенте», называя столичную систему прописки авторитарной.

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