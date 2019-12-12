В Узбекистане предлагают ввести пятидневную учебную неделю

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане во всех образовательных учреждениях могут внедрить пятидневную учебную неделю.

Государственный комитет по развитию туризма предложил внедрить в Узбекистане пятидневную учебную неделю для всех общеобразовательных школ и учреждений высшего и среднего образования.

Данное предложение содержится в проекте постановления правительства о развитии молодежного туризма в стране. Ожидается, что это позволит учащимся, студентам и их родителям больше путешествовать по стране.

Также планируется увеличить количество хостелов, лагерей, международных фестивалей, форумов и внедрить программу Work & Travel. Число иностранных молодых туристов через 10 лет планируют довести до 4 миллионов. Ожидается, что число внутренних туристов среди молодежи составит около 12 млн человек.