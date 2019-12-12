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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число погибших в результате извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 8 человек

CA-NEWS (CA) -  Полиция Новой Зеландии сообщает, что число погибших в результате извержения вулкана в понедельник достигло восьми человек. Еще девять человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.

Извержение произошло на популярном у туристов острове Уайт-Айленд.

Сорок семь человек, которые находились на острове или же вблизи него, были накрыты взрывом пара и вулканическим пеплом.

Министерство здравоохранения Новой Зеландии сообщает, что 28 человек проходят лечение в больницах страны, а также в соседней Австралии. Многие, как говорят, пострадали от сильных ожогов. Медики обращаются за помощью к зарубежным странам.

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