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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии будет усилена разведка нефти

CA-NEWS (MNG) -  Правительство Монголии назначило соответствующих министров и губернаторов на всех уровнях для работы по поддержке компаний, которые проводят разведку нефти по контрактам о разделе продукции, наращиванию их деятельности и увеличению запасов нефти для обеспечения непрерывной поставки нефтеперерабатывающего завода.

В первую очередь сырьём для НПЗ будет монгольская нефть, которая сейчас идёт на экспорт в Китай.

Добыча нефти в Монголии составила 7,6 миллиона баррелей в 2017 году - примерно 21.000 баррелей в сутки. По расчётам регулятора энергетической отрасли, производство сырья в стране в ближайшие годы вырастет, до запуска НПЗ.

Строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Монголии началось в июне 2018 года. Строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии началось утром 5 декабря прошлого года.

22 мая этого года строительство железной дороги к первому НПЗ Монголии завершилось. В этом строительстве ЖД работали монгольские железные дорожники и воинская часть ВС Монголии.

Новый нефтеперерабатывающий завод, строительство которого планируется завершить в конце 2022 года, полностью удовлетворит спрос страны на бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и сжиженный нефтяной газ.

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