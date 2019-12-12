В Узбекистане появились мошенники, вымогающие «штрафы» с посетителей порносайтов

CA-NEWS (UZ) - Министерство внутренних дел Узбекистана предупредило граждан об участившихся случаях мошенничества в Интернете с посетителями сайтов порнографического содержания.

"В последнее время при просмотре некоторыми гражданами интернет ресурсов (фото- и видеопродукции порнографического характера) участились случаи, когда через автоматический переход на другие такого рода ресурсы под заголовком «Уведомление отдела борьбы с киберпреступлениями МВД Республики Узбекистан» в окошке появляется информация о том, что из-за входа пользователя на запрещенные сайты, он привлекается Министерством внутренних дел к штрафу в размере 200 000 сумов (в некоторых случаях 300 000 сумов)", - отмечается в сообщении МВД.

Мошенники предлагают пользователям произвести оплату через систему электронной оплаты «Webmoney». В противном случае информация об истории пользования интернет ресурсами с размещенной фото- и видеопродукцией якобы будет направлена в сохраненные в аппарате контакты.

МВД отмечает, что в составе министерства нет отдела или отделения, функционирующего под названием «Отдел борьбы с киберпреступлениями»;

Кроме того, в системе оплаты «Webmoney» МВД Республики Узбекистан не имеет составные и региональные электронные кошельки.

МВД призвало население не попадать в такие ситуации и не становиться жертвой мошенников.

На сегодняшний день ведется доследственная проверка по вышеизложенным случаям.