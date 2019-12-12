В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах в парламент

CA-NEWS (UZ) - Досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные кенгаши, которые состоятся 22 декабря, началось 12 декабря и завершится 18 декабря.

По состоянию на 9 декабря число избирателей, включенных в единый список избирателей, составляет свыше 20,529 миллиона человек. Из них 18,739 миллиона (91,3%) прикреплены к избирательным участкам в Узбекистане и 1,79 миллиона (8,7%) — за границей.

Для досрочного голосования в стране подготовлены более 936 тысяч бюллетеней, что составляет 5% от общего числа избирателей, сообщила Газета.уз, ссылаясь на председателя Центральной избирательной комиссии Махмуда Истамова.

Наплмним, что 22 декабря в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши.

В выборах участвуют пять политических партий – Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат», Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Голосовать будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей, в том числе 2 миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми.