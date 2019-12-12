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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане больше не ведут список подозреваемых в экстремизме

CA-NEWS (UZ) -  Правоохранительные органы Узбекистана больше не составляют "черный список" и не ведут спецучет лиц, подозреваемых в участии в экстремистских религиозных организациях, заявил сотрудник секретариата уполномоченного парламента по правам человека в республике Саидбек Азимов.

"У нас больше нет никакого "черного списка". Каждый имеет право на свободу убеждений", - сказал Азимов в среду на заседании международного пресс-клуба в Ташкенте.

По его словам, офис омбудсмена в настоящее время проводит более детальные проверки в колониях для заключенных. В 2019 году было проведено около 300 мониторинговых проверок.

"Сейчас мы можем прийти в любой отдел исправительных колоний без предупреждения, не встретив никакого сопротивления с их стороны", - отметил представитель омбудсмена.

Как сообщалось, власти Узбекистана в 2017 году приступили к осуществлению программы по реабилитации экстремистов и их возвращению к мирной жизни, чтобы они не оставались озлобленными и изолированными от общества. Им оказывают содействие в трудоустройстве, вовлекают в общественную деятельность.

В июне 2017 года президент Узбекистана распорядился о пересмотре отдельных дел о содержании под стражей. Также 16 тыс. лиц, осужденных или подозреваемых в экстремизме, были выведены из "чёрного списка".

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