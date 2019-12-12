РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте пресекли деятельность «наркоаптеки»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  В аптеке в Учтепинском районе Ташкента обнаружено более 1400 запрещенных таблеток. Препараты отпускались без истребования соответствующего рецепта.

Как сообщило ГУВД Ташкента, сотрудники правоохранительных органов установили, что работник аптеки, расположенной в Учтепинском районе, реализовывал сильнодействующие препараты без истребования специального рецепта.

В ходе осмотра аптеки было обнаружено и изъято 193 таблетки «Регапена», 140 флаконов «Тропикамида» и 1100 таблеток «Карбамазепина».

В настоящее время собранные материалы переданы в Департамент при Генеральной прокуратуре Узбекистана для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 251-1 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ») УК РУз.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Вылетавший из Ташкента в Урумчи самолет вернулся обратно из-за непогоды
  • В Узбекистане построят платные тоннели через перевалы Камчик и Тахтакарача
  • Нурсултан Назарбаев встретился с первостроителями столицы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×