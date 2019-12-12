В Ташкенте пресекли деятельность «наркоаптеки»

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - В аптеке в Учтепинском районе Ташкента обнаружено более 1400 запрещенных таблеток. Препараты отпускались без истребования соответствующего рецепта.



Как сообщило ГУВД Ташкента, сотрудники правоохранительных органов установили, что работник аптеки, расположенной в Учтепинском районе, реализовывал сильнодействующие препараты без истребования специального рецепта.

В ходе осмотра аптеки было обнаружено и изъято 193 таблетки «Регапена», 140 флаконов «Тропикамида» и 1100 таблеток «Карбамазепина».

В настоящее время собранные материалы переданы в Департамент при Генеральной прокуратуре Узбекистана для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 251-1 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ») УК РУз.