Университет Казахстана выделит 10 грантов для выпускников из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Университет КАЗГЮУ объявил о выделении 10 грантов на обучение и проживание выпускникам средних школ Узбекистана, передает МИА «Казинформ».

Нурсултан Назарбаев 29 ноября на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте предложил выделить по 10 грантов для студентов из каждой страны региона для обучения в лучших вузах Казахстана.

Во исполнение предложения Назарбаева, 6 декабря 2019 года председателем правления Университета КАЗГЮУ Т.Нарикбаевым объявлено о выделении 10 грантов на обучение и проживание выпускникам средних школ Узбекистана в Университете КАЗГЮУ. Об этом было объявлено на встречах с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан А. Абдухакимовым и министром народного образования Республики Узбекистан Ш. Шерматовым в рамках церемонии награждения Scopus Award 2019»/, - сообщили в пресс-службе вуза.

Также в рамках этой поездки Талгатом Нарикбаевым был подписан меморандум о сотрудничестве с заместителем министра юстиции - ректором Ташкентского государственного юридического университета Рахимом Хакимовым. Благодаря его подписанию достигнуто соглашение об академической мобильности преподавателей и студентов и оказании Университетом КАЗГЮУ консультационной, методологической помощи ТГЮУ.