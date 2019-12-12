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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан отложил возобновление полетов в Лондон

CA-NEWS (TM) -  9 декабря из расписания международных рейсов «Туркменских авиалиний» исчез рейс Ашхабад-Лондон, который должен был возобновиться с 3 декабря. Об этом сообщает сайт The Points Guy.

Планировалось, что перелеты будут осуществляться еженедельно из Ашхабада в лондонский аэропорт Luton по вторникам.

На момент публикации сообщения официальный сайт туркменской авиакомпании недоступен.

Напомним, что до того, как Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) запретило самолетам туркменского авиаперевозчика полеты над территорией Европы в феврале этого года, «Туркменские авиалинии» летали из Ашхабада в лондонский аэропорт Heathrow и в Бирмингем.

Ранее было объявлено, что полеты в Бирмингем возобновятся с 13 декабря.

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