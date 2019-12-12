Касым-Жомарт Токаев наградил Сару Назарбаеву и Димаша Кудайбергена

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в канун Дня Независимости присудил ряду казахстанцев государственные награды и почетные звания. Среди их числа оказался известный исполнитель Димаш Кудайберген, президент детского фонда "Бөбек" Сара Назарбаева и народная артистка Роза Рымбаева.
Президент детского фонда «Бөбек» Сара Назарбаева награждена Орденом «Отан.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 36 видным представителям науки и культуры, в том числе известный певец Димаш Кудайбергенов.
В числе награжденных также представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны войны и труда, деятели культуры и науки.