Кто представляет Монголию на «Мисс Мира - 2019»?

CA-NEWS (MNG) - Конкурс «Мисс мира-2019» проходит в Лондоне в течение трех недель, в результате чего более 100 его участников прошли серию соревнований и испытаний на пути к выбору 40 лучших четверть финалистов, которые примут участие в главном турнире в субботу, 14 декабря.

Монгольская участница М.Цэвэлмаа была названа одной из 10 лучших участников конкурса «Beauty with a Purpose – Красота с целью».

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Это мероприятие призвано привлечь внимание к благотворительной работе, в которой принимают участие участники. Оно награждает участницу самым актуальным и важным благотворительным проектом в ее стране автоматическим определением места в четвертьфинале. В большинстве лет конкурс продвигает пять женщин из этой категории.

А в прошедшие дни состоялся конкурс Head to Head Challenge, где всех участниц разделили на 20 групп по 6 человек. М.Цэвэлмаа была названа одним из 20 лучших участников конкурса «Head to Head». Данный конкурс, по словам организаторов, будет проводиться в новом формате, акцентируя внимание на социальных сетях и интерактивности. Данный формат называется Head-to-Head Challenge, в котором будет выбрано 20 из 40 лучших участников.