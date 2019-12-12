«Эксимбанк» и Всемирный банк остаются основными кредиторами Таджикистана

Всемирный банк

CA-NEWS (TJ) - Основными кредиторами Таджикистана являются Экспортно-импортный банк (Эксимбанк) Китая и Всемирный банк. Крупным грантодателем республики является Азиатский банк развития (АБР).

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов РТ, крупнейшим кредитором Таджикистана продолжает оставаться Экспортно-импортный банк Китая, на долю которого приходится порядка 41% от общего объема государственного внешнего долга.

Порядка 11% заимствований приходится на Всемирный банк.

По данным Минфина, размер внешнего долга Таджикистана на начало октября этого года составил $2,9 млрд., что составляет 35,8% к ВВП. За указанный период на обслуживание внешнего долга было направлено $161 млн. Более $95 млн. из этой суммы потрачено на обслуживание основного долга, а остальная часть на выплату процентных ставок.

В ведомстве отмечают, что задолженности по обслуживанию внешнего долга нет. С учетом наличия средств, внешний долг до конца этого года будет обслуживаться согласно графику.

Между тем, сообщается, что АБР является крупным донором Таджикистана. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше $1,8 млрд. в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи.

АБР продолжает оказывать республике финансовую помощь. Текущий портфель АБР в Таджикистане составляет $780 млн. Он охватывает 16 кредитных и грантовых проектов в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения, городской инфраструктуры, образования и другое.

Кроме того, банк в течение ближайших трех лет планир