В Украине найдены останки двух узбекских солдат Второй мировой войны

CA-NEWS (UZ) - В Украине нашли тела двух солдат времен Второй мировой войны. Волонтеры поискового отряда «Заход-Сход» сообщили, что найденные в лесах Ровненской области останки принадлежат двум узбекистанцам, призванным на военную службу из Андижанской области и погибшим в первые дни войны в 1941 году.

Останки павших солдат были найдены в середине ноября этого года рабочими, копавшими яму в лесу в селе «Пустоиванне» Ровненской области Украины, передает centralasian.org.

По словам руководителя украинского поискового отряда «Заход-Сход» Максима Хвора, рядом с останками были найдены медальоны, в которых можно прочесть имена и фамилии павших солдат, а также из какой воинской части они были призваны в армию.

– Когда останки солдат были извлечены на поверхность сразу было понятно, что они принадлежат выходцам из Азии. Потому что под их касками сохранились волосы черного цвета. На найденных медальонах были написаны их имена, оба были уроженцами Андижанской области Узбекистана. Одного звали Мамадалиев Туйчибой, он родился в 1915 году в колхозе имени Сталина в Пахтаабадском районе Андижанской области, его призвали на военную службу в 1939 году из воинской части Андижанского района. Он был рядовым солдатом. Второго солдата звали Кувонбой Халиков, он родился в 1919 году в селе «Уйгур» Пахтаабадского района Андижанской области, на военную службу был призван в 1940 году из Избасканского района этой же области, – сообщил Максим Хвор.

По словам Максима Хвора, место, где были найдены останки узбекских солдат, до 29 июня 1941 года перешло под контроль гитлеровского войска.

​– Нам удалось установить, что эти солдаты погибли от осколков во время минометного обстрела немцев в конце июня 1941 года. Рядом с ними не было ничего, кроме лопаты и жестяной фляги для воды, ​– сказал Максим Хвор.

Найденные останки узбекских солдат остаются в распоряжении поискового отряда «Заход-Сход».

Руководство поискового отряда обратилось в местную мечеть с просьбой помочь в перезахоронении останков узбекских солдат в соответствии с исламскими канонами.

Имам мечети в Ровненской области Украины Абдул Карим сообщил, что, если в Узбекистане не удастся найти родственников двух узбекских солдат, то их останки будут перезахоронены в Украине.

До начала Второй мировой войны население Узбекистана насчитывало 6 миллионов человек. По данным фонда «Нуроний», в ряды советской армии были призваны порядка 1,5 миллиона узбекистанцев. 420 тысяч жителей Узбекистана погибли на войне и пропали без вести, 640 тысяч были ранены.