The Hu вернется в Монголию после североамериканского тура

CA-NEWS (MNG) - Монгольская рок-группа "The Hu" вернется домой из своего тура по Северной Америке 15 декабря. Группа гастролирует по Европе и Северной Америке с 11 сентября.

Как монгольские СМИ сообщали, на прошлой неделе «The Hu» была награждена орденом Чингисхана, высшей государственной награды, присуждаемой выдающимся гражданам с особыми заслугами. Награда была вручена продюсеру группы Б.Дашдондогу 27 ноября.

The Hu — монгольская рок-группа, исполняющая музыку в таких направлениях как фолк-рок, фолк-метал, хеви-метал. Группа называет свой стиль хунну-роком. Группа исполняет песни с использованием горлового пения, а также монгольских музыкальных инструментов, таких как моринхур и товшуур. Название группы The Hu (монг. Хүн) в переводе с монгольского языка означает «человек». Логотипом группы является изображение ирбиса.

Группа основана в 2016 году в Улан-Баторе. 27 сентября 2018 года был создан официальный канал группы на Youtube, где стали выходить первые клипы группы. По состоянию на май 2019 года клипы группы собрали более 26 млн просмотров. 11 апреля 2019 года сингл «Wolf Totem» достиг позиции № 1 в Billboard Hard Rock Digital Songs Sales[8]; сингл «Yuve Yuve Yu» в этом же чарте достиг седьмой позиции. В чарте Hot Rock Songs «Wolf Totem» занял 22-е место. Группа The Hu занимала первое место в чарте iTunes в США.

6 июня 2019 года группа выпустила свой третий сингл — «Shoog Shoog». За июнь-июль 2019 года The Hu дали 23 концерта в 12 европейских странах.

Первый альбом The HU, Gereg, вышел 13 сентября 2019 года на международном уровне под лейблом Eleven Seven Music.

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Участники:

Ц. Галбадрах — горловое пение, моринхур;

Б. Энхсайхан — моринхур, горловое пение;

Г. Нямжанцан — варган, цуур, флейта, горловое пение;

Н. Тэмуулэн — топшуур, бэк-вокал.

Участники туров:

Жамба — гитара, бэк-вокал;

Батхуу — бас, бэк-вокал;

Одхо — барабаны, бэк-вокал;

Оно — перкуссия, бэк-вокал.

На моринхуре участника Б. Энхасайхана присутствует изображение соёмбо — древнего символа монгольских народов. Клип Wolf Totem вдохновлен многими элементами из монгольской мифологии и истории (см. тотем волка у монголов).

В клипе The Hu — Wolf Totem на 5:12 демонстрируется свастика. Она также присутствует на одном музыкальных инструментов. При этом свастика (хас тэмдэг) в Монголии не несет в себе отрицательного смысла и не ассоциируется с нацизмом. Она представляет собой один из священных символов монгольских народов. Свастика, как элемент орнамента присутствует на гербе Монголии.