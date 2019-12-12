Штаб-квартира ИОПБ открылась в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - Штаб-квартира ИОПБ открылась в Нур-Султане

11 декабря 2019 года в здании Международного финансового центра «Астана» состоялась торжественная церемония открытия штаб-квартиры Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) в Нур-Султане, сообщает пресс-служба МИД РК.

В церемонии приняли участие Первый заместитель Министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, Вице-министр сельского хозяйства РК Нурбек Даирбеков, Генеральный директор ИОПБ Ерлан Байдаулет, а также руководящие сотрудники министерств сельского хозяйства Бангладеш, Буркина-Фасо, Гамбии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии и послы стран-членов ОИС, аккредитованные в Казахстане.

В своем выступлении Ш.Нурышев отметил, что Казахстан продолжит оказывать всестороннюю поддержку деятельности ИОПБ, в том числе по расширению членского состава этой организации.

На полях мероприятия состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальным аграрным научно-образовательным центром и ИОПБ.

В этот же день в штаб-квартире ИОПБ открылось очередное 4-е заседание Исполнительного совета ИОПБ, на котором участники встречи обсудят текущую деятельность Организации, направленную на укрепление практического сотрудничества стран-членов ОИС в сфере продовольственной безопасности.

Инициатива о создании ИОПБ в рамках Организации исламского сотрудничества принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. В настоящее время в состав Организации входят 34 государства Исламского мира и ее деятельность направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития сельского хозяйства и продовольственного потенциала.