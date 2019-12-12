Узбекские таможенники изъяли у гражданина Казахстана гражданина оптический прицел от снайперской винтовки
- Узбекистан, происшествия
- 14:15, 12 декабря 2019
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CA-NEWS (UZ) - На приграничном таможенном посту «С.Наджимов» УГТК по Ташкентской области при таможенном контроле выявлен факт провоза оптического прицела, сообщили местные СМИ.
В багаже прибывшего из Казахстана гражданина Д.Ё был обнаружен сокрытый от таможенного контроля, не заявленный при устном опросе таможенникам один оптический прицел от снайперской винтовки Драгунова.
В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.
Согласно законодательству Узбекистана, за данное правонарушение грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.