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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекские таможенники изъяли у гражданина Казахстана гражданина оптический прицел от снайперской винтовки

CA-NEWS (UZ) -  На приграничном таможенном посту «С.Наджимов» УГТК по Ташкентской области при таможенном контроле выявлен факт провоза оптического прицела, сообщили местные СМИ.

В багаже прибывшего из Казахстана гражданина Д.Ё был обнаружен сокрытый от таможенного контроля, не заявленный при устном опросе таможенникам один оптический прицел от снайперской винтовки Драгунова.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Согласно законодательству Узбекистана, за данное правонарушение грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

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