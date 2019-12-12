Узбекские таможенники изъяли у гражданина Казахстана гражданина оптический прицел от снайперской винтовки

CA-NEWS (UZ) - На приграничном таможенном посту «С.Наджимов» УГТК по Ташкентской области при таможенном контроле выявлен факт провоза оптического прицела, сообщили местные СМИ.



В багаже прибывшего из Казахстана гражданина Д.Ё был обнаружен сокрытый от таможенного контроля, не заявленный при устном опросе таможенникам один оптический прицел от снайперской винтовки Драгунова.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Согласно законодательству Узбекистана, за данное правонарушение грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.