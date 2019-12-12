Установщиков пластиковых рам в историческом комплексе в Хиве привлекут к ответственности

CA-NEWS (UZ) - Установленные в ходе ремонта пластиковые окна в комплексе Тош-ховли на территории музея-заповедника Ичан-кала в Хиве демонтированы. Об этом сообщило Министерство культуры на своем официальном сайте.

Пластиковые рамы Akfa были установлены во дворце правителя Хивы Аллакули-хана XIX века постройки без ведома Научно-экспертного совета Минкульта, отметили в министерстве.

Совет по реставрации Департамента культурного наследия при Минкультуры назвал это повреждением объекта культурного наследия. В настоящее время рамы демонтированы.

По поручению министра культуры документы об этом будут направлены в органы прокуратуры, а виновные в нанесении ущерба объекту культурного наследия будут привлечены к ответственности.