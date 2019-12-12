Монгольский иследователь Л.Дугэржав отправляется в Антарктиду из Софии

CA-NEWS (MNG) - 11 декабря директор Исследовательского центра Антарктики Монгольского научно-технического университета, профессор, исследователь Антарктики Л.Дугэржав с группой болгарских экспедиций отправились в Антарктиду из Софии, Болгария.

Л.Дугэржав, который был первым монголом, поднявшим монгольский флаг в Антарктике, и в настоящее время возглавляет создание исследовательской базы Монгольской Антарктики "Чингис-Хаан" на острове Ливингстон в Антарктиде, покинул свою родину 19 ноября для своего седьмого путешествия на Южный полюс.

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На этот раз он работает со своими коллегами из Турции, Колумбии, Португалии и Болгарии в 28-й экспедиционной группе Болгарии.

12 ноября ему был передан монгольский флаг, что означает борьбу за новую территорию. Страны-исследователи, работающие там, имеют преимущество владеть землей. Поэтому есть возможность создать собственную базу, разработать собственную программу и установить автоматическую станцию.

Седьмая исследовательская работа Дугэржава займет не менее 75 дней. Все расходы оплачены из благотворительных фондов, а также частично возложены на министра окружающей среды и туризма.

Напомним 23 ноября 2015 года, на состоявшейся пресс-конференции исследователь Антарктиды, тогдашний посол Монголии (сейчас занимается исследовательской работой) в Болгарии доктор Л.Дугэржав официально заявил, что Монголия построит собственную научно-исследовательскую станцию в Антарктиде и начнет самостоятельную научную деятельность там.

В 2011 году открыт Антарктический институт Монголии, а в июне 2015 года она присоединилась к международному договору об Антарктике, что позволяет построить собственную исследовательскую станцию там, проводить научно-исследовательскую деятельность, увеличить квоту на путешествия на самый южный континент Земли, участвовать в разработке природных ресурсов этого материка. В первую очередь, монгольская сторона намерена основать станцию для размещения пяти полярных исследователей.

В 1972 году монгольский ученый Н.Цэрэндэлэг впервые посетил Антарктиду в составе советской полярной экспедиции. Затем монгольские исследователи побывали там в 1982 и 2007 годах. Доктор Л.Дугэржав был там пять раз в 2008-2013 гг.