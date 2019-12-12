Российские чиновники имеют 11 объектов недвижимости в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Российские должностные лица указали в своих декларациях 6007 объектов недвижимости в 75 странах, их карту на своем сайте опубликовал проект «Декларатор»

Как передает "Сноб", по данным проекта, больше всего недвижимости у российских чиновников в странах бывшего Советского Союза — в Казахстане, Армении, Беларуси и Таджикистане. «Декларатор» предполагает, что постсоветские страны лидируют из-за того, что в них живут военные, которым нужно декларировать служебную недвижимость в местах дислокации российских войск.

В Болгарии, Украине, Кыргызстане, Испании и Финляндии чиновники задекларировали от 148 до 537 объектов недвижимости. В Казахстане – 688 объектов, Таджикистане – 559, Кыргызстане – 324. В Узбекистане у российских чиновников меньше всего - 11 объектов недвижимости.

«Декларатор» сообщает, что многие страны в базе представлены одним-двумя должностными лицами и это, как правило, или сотрудники Минэкономразвития, или представители отдельных российских органов власти. У них недвижимость находится не в собственности, а в пользовании. Всего в собственности у чиновников есть 1807 объектов в 47 странах.

