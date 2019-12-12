Таджикистану и Узбекистану необходимо дистанцироваться от ЕАЭС, - узбекский оппозиционер Мухаммад Салих

CA-NEWS (UZ) - Мухаммад Салих, руководитель оппозиционного «Народного движения Узбекистана», находясь в Праге, дал интервью корреспондентам Настоящего времени и Радио Озоди.

Мухаммад Салих в начале перестройки стоял у истоков движения "Бирлик" ("Единство"). Потом он создал партию "Эрк" ("Свобода"), первое официально зарегистрированное политическое объединение в Узбекистане. Участвовал в первых президентских выборах – был единственным соперником тогдашнего первого секретаря Узбекской ССР Ислама Каримова. По подсчетам независимых наблюдателей, Салих большинством голосов выиграл те выборы. Но Ислам Каримов власть не отдал: расстрелял оппозиционный митинг, закрыл независимые СМИ и начал преследование оппозиции.

Ровно через год на Мухаммада Салиха завели уголовное дело. В апреле 1993 ему удалось бежать из Узбекистана. С того момента до сегодняшнего дня лидер оппозиции живет за рубежом.

По его словам, он продолжает бороться против антидемократичных режимов. "Я не критиковал Мирзияева три года. Но не только молчанием, но и своими выступлениями на зарубежных радиостанциях я выражал свою надежду, что он все-таки не повторит тот опыт, который мы пережили во время каримовского правления. Три года были потрачены на популизм. Сейчас Мирзияев стал просто популистом каримовского толка. И никакого изменения в политической сфере у него нет", - считает Салих.

По мнению оппозиционера, Мирзияев явно боится потерять свою власть. "Он не идет ни на какой риск, чтобы поставить на место кланы, мафиозные группы, коррупционеров. Он открыто боится, это я чувствую по его разговору. Хотя он кричит на руководителей среднего звена, но не трогает основные фигуры, которые имеют действительно влияние на него. Он не должен бояться. Это не должно быть причиной того, что он не реформирует политическую власть в Узбекистане. Мы надеялись, что Мирзияев, чтобы улучшить свой имидж, хотя бы примет если не оппозиционную партию, то хотя бы свободомыслящих представителей инакомыслия в Узбекистане. Но он не нашел в себе смелости. Он даже не изменил эти партии, которые созданы были Каримовым, то есть старые партии, которые еще создавал Каримов. Он с этими партиями входит в выборы. Это, конечно, просто позор для нашего правительства, для Узбекистана", - добавляет Салих.

На вопрос о том, как он оценивает внешнюю политику Узбекистана, оппозиционер ответил, что поддерживает политику добрососедских отношений. "Пал железный занавес, который в годы правления Каримова существовал на границах с Таджикистаном, а также с Казахстаном и Кыргызстаном. Необходимо полностью отменить визовый режим. Думаю, что нужно убрать таможенные барьеры не только между Узбекистаном и Таджикистаном, но и между всеми странами региона. Все страны Центральной Азии должны быть признаны как единое экономическое пространство. Во внешней и внутренней политике эти страны могут быть самостоятельны, но единое экономическое пространство – им необходимо. Люди должны свободно передвигаться и торговать. Мы – один народ. Узбек, таджик, киргиз, казах, туркмен – все жители одного региона. Мы братские народы. Национализм должен быть нам чужд. От «наследия» Каримова должны избавиться не только узбеки, но и таджики, киргизы и казахи", - добавил Салих.

Относительно ЕАЭС оппозиционер считает, что Таджикистан, и Узбекистан должны дистанцироваться от ЕАЭС. "Последствия присоединения в ЕАЭС сегодня можно наблюдать на примере Казахстана и Кыргызстана. В некоторых районах Кыргызстане люди выходят на митинги протеста против этого союза. Лично я ничего хорошего в этом союзе не вижу. Казахи также не в восторге от вступления в ЕАЭС. Даже Лукашенко часто жалуется на Евразийский экономический союз. Мне не верится, что в Узбекистане имеется интерес к этому сообществу. Нам необходима интеграция внутри самого региона.Думаю, что назрела необходимость создания крепкого союза между пятью братскими странами Центральной Азии. Я говорю не о едином государстве, я говорю о союзе между государствами региона. ", - добавил Салих.