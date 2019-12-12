Израильтянин обматерил соседку по-узбекски, за что оштрафован на $13 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Хотя в суде мужчина утверждал, что произнесенного слова вообще не существует, свидетели показали иное, сообщает издание vesty.co.il.

Мировой суд в Рамле обязал жителя города выплатить 46.000 шекелей ( $13,2 тысяч) соседке за оскорбления на собрании жильцов. Мужчина публично назвал женщину воровкой, мошенницей, лгуньей и "джалаб", что по-узбекски означает "проститутка". Обвиняемый все отрицал и заявил, что такого слова вообще не существует, однако судья Захария Ямини принял версию пострадавшей, подтвержденную свидетельскими показаниями и звукозаписями, сделанными другими жильцами. Об этой истории стало известно в среду, 11 декабря.

Судебная тяжба тянулась несколько лет. Истица в 2013-2015 гг. была председателем домового комитета в жилом здании. Три года назад она подала иск об оскорблении, заявив, сосед из квартиры напротив "обзывал ее по-всякому во время собрания жильцов и подстрекал их против нее".

Помимо всего прочего мужчина обвинил эту соседку в присвоении взносов жильцов в домком. По ее словам, это ложные обвинения,

которые опозорили ее перед жителями и нанесли ущерб ее репутации. Сосед не успокоился и после того знаменитого собрания. Он продолжил распространять дурные слухи, которые дошли до членов небольшой религиозной общины, к которой принадлежит женщина, и выставили ее в негативном свете. На ее несчастье, активисты этой общины тоже знали, что означает приведенное выше ругательство.

Для поддержки своей версии женщина пригласила в качестве свидетельницы бывшую жилицу дома.

Кроме того, истица предъявила суду записи разговоров, которые она вела с другими жильцами по поводу поведения данного соседа. Из записей следовало, что он действительно обозвал ее проституткой "по-бухарски", как она сказала (хотя на самом деле слово - узбекского происхождения).

Судья назначенил компенсацию за причинение ущерба доброму имени истицы в размере 40.000 шекелей, а также обязал сквернослова оплатить судебные издержки и гонорар адвоката в размере 6500 шекелей.