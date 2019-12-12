Президент Туркменистана обсудил с главой Kawasaki строительство второго завода по производству топлива

CA-NEWS (TM) - 11 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов принял президента компании Kawasaki Heavy Industries, Ltd. по энергетической системе и производственным разработкам Тацуя Ватанабэ.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, стороны обсудили построенный компанией завод по выпуску бензина из газа и строительство еще одного аналогичного комплекса.

Напомним, что соответствующий Меморандум между Госконцерном «Türkmengaz» и группой компаний Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Sojitz Corporation был подписан в рамках состоявшегося в октябре рабочего визита президента в Японию.

Завод по производству синтетического бензина, строительство которого обошлось бюджету в $1,7 млрд, был запущен в июне 2019 года. Предприятие производит из газа бензин марки А-92 стандарта Евро-5. Отметим, что поступивший на заправки Туркменистана синтетический бензин, стоит существенно дороже аналогичного, произведенного традиционным способом. Если стандартный А-92 стоит 1,35 маната за литр, то за литр Эко-93 (А-92 Евро 5) придется заплатить уже 2 маната.