В Ташкенте все увеселительные заведения будут работать круглосуточно

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте все музеи, театры, кафе, рестораны, кино и парки будут работать круглосуточно, сообщили местные СМИ.

В целях превращения столицы Узбекистана в основной центр молодёжного туризма в Центральной Азии было выдвинуто предложение о переходе культурных и увеселительных заведений Ташкента на 24-часовой режим работы.

Такой пункт указывается в проекте постановления Кабинета Министра “О мерах по развитию молодёжного туризма в Республике Узбекистан”. Предположительно все заведения перейдут на такой режим во втором квартале 2020 года.