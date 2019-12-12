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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте все увеселительные заведения будут работать круглосуточно

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте все музеи, театры, кафе, рестораны, кино и парки будут работать круглосуточно, сообщили местные СМИ.

В целях превращения столицы Узбекистана в основной центр молодёжного туризма в Центральной Азии было выдвинуто предложение о переходе культурных и увеселительных заведений Ташкента на 24-часовой режим работы.

Такой пункт указывается в проекте постановления Кабинета Министра “О мерах по развитию молодёжного туризма в Республике Узбекистан”. Предположительно все заведения перейдут на такой режим во втором квартале 2020 года.

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