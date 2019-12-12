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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ипотеку перевели на рыночные рельсы

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане вводится новый порядок обеспечения населения жильем за счет ипотечных кредитов.

Как сообщает издание "Норма", Минфин разместит в банках средства на 15 лет на рыночных условиях. За счет этих и собственных средств банки выдают населению ипотечные кредиты по рыночной ставке, с установленным лимитом на одного заемщика, который вправе сам выбирать месторасположение и площадь жилья.

Отдельным категориям заемщиков, например, людям с низкими доходами и нуждающимся в улучшении жилищных условий, выплачиваются субсидии за счет Госбюджета на компенсацию части первоначального взноса и (или) процентов. С 1 марта 2020 года заявление на получение субсидий можно подать через Центры госуслуг или ЕПИГУ (Единый портал госуслуг).

Расчетную стоимость жилья ежегодно определяют Минфин с Минэкономпромом и Минстроем. При этом учитывается среднерыночная стоимость 1 м2 квартиры в соответствующем регионе и минимальная норма площади для 2- и 3-комнатных квартир. Если цена приобретаемой квартиры больше расчетной, – недостающую часть заемщик доплачивает сам. Если ставка рефинансирования ЦБ снизится – проценты по ипотеке соразмерно уменьшаются, а при повышении – остаются неизменными.

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