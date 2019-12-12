В Андижане сошли с рельсов несколько вагонов

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 12 декабря, на подъездном пути "Пайтуг ГНС" станции Пайтуг УП "РЖУ-Коканд" допущен уход 13 вагонов (6 порожних, 7 груженных) с последующим наездом на тупиковую призму и сходом двух порожних вагонов.

Предварительной причиной ухода является освобождение закреплённых вагонов и их уход в сторону призмы из-за наличия уклона. В настоящее время по данному факту ведётся служебное расследование, сообщила пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".

В компании отметили, что распространяемая в СМИ информация о том, что данный случай произошёл на главном пути участка Андижан - Коканд не соответствует действительности.

Случай произошёл на подъездном пути, что не влияет на эксплуатационную работу главных железнодорожных путей. Также версия о том, что основной причиной ухода вагонов является туман - необоснованна, добавили в пресс-службе.