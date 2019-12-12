В Нур-Султане построят крытый манеж для занятия иппотерапией

CA-NEWS (KZ) - Реализацию на базе ипподрома крытого манежа для занятий иппотерапией и адаптивным конным спортом обсудили в акимате Нур-Султана. Проект реализуют в рамках государственно-частного партнёрства. С детьми будут заниматься специально обученные инструкторы, для занятий отберут только смирных и послушных лошадей, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В Нур-Султане свыше 5 тыс. детей с особыми потребностями. Руководитель департамента паралимпийского конного спорта РОО «Федерации конного спорта РК» Елена Черникова отметила, что после курса иппотерапии у детей заметно улучшается состояние здоровья.

«Иппотерапия объединяет в себе несколько видов реабилитации: это ЛФК, массаж, социальная и психологическая адаптация. Здесь ребенок не понимает, что он проходит реабилитацию, не видит капельницы и врачей. Он приезжает покататься на лошади, он приезжает к нему в гости. Процесс иппотерапии подразумевает, что весь организм ребенка включается в работу. После курса, кто не вообще не ходил, делают свои первые шаги, самостоятельно держат спину», - сказала Е.Черникова.

Социальный проект больше 10 лет работает в других регионах страны. На иппотерапию приезжают дети из разных регионов страны. По словам организаторов, после курса реабилитации немало желающих, кто остается и дальше занимается адаптивным конным спортом - завоевывают медали на различных соревнованиях.

Аким города А.Кульгинов отметил, что базу ипподрома необходимо развивать по трем направлениям: иппотерапия, проведение и подготовка к национальным и классическим видам спорта, также туристические маршруты. Помимо этого в столице для граждан с особыми потребностями построят два реабилитационных центра, на первых этажах новых ЖК открывают соцобъекты, как поликлиника, детский сад, реабилитационные центры, опорный пункт полиции.