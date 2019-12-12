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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кандидатов в депутаты Таджикистана проверят на знание государственного языка

CA-NEWS (TJ) -  Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана создала проверочную комиссию для определения уровня знаний государственного языка у кандидатов в члены Маджлиси милли и депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (парламент) РТ, сообщает НИАТ «Ховар».

Было отмечено, что в состав Комиссии вошли опытные лингвисты республики, которые проверят уровень знания государственного (таджикского) языка.

На заседании Комиссии также были обсуждены вопросы образования окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли по одномандатным избирательным округам.

В соответствии с требованием законодательства была образована 41 комиссия одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Напомним, 4 декабря текущего года был подписан Указ президента Республики Таджикистан «О назначении выборов нового созыва Маджлиси Оли Республики Таджикистан и местных маджлисов народных депутатов».

Согласно Указу, выборы нового созыва депутатов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и маджлисы народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов, а также депутатов джамоатов поселков и сел состоятся 1 марта 2020 года.

Также установлено, что выборы нового созыва членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан будут проведены 27 марта 2020 года.

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