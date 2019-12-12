Эксперты ВОЗ определили одну из главных причин вспышки кори в Кыргызстане

CA-NEWS (KG) - Корь не отступает. Она свирепствует даже в странах с высоким уровнем вакцинации. Так, в Кыргызстане в этом году было зарегистрировано более 2000 случаев кори. Подобная парадоксальная ситуация наблюдается и в других государствах, передает служба новостей ООН со ссылкой на данные ВОЗ.



«Сложившаяся в Кыргызстане ситуация подтверждает тот факт, что мало добиться высоких показателей вакцинации на национальном уровне», - считает Катрин Бах из европейского бюро ВОЗ. По ее словам, необходимо обратить более пристальное внимание на небольшие группы населения, которые не получают прививок, понять и устранить конкретные причины, которые помешали их вакцинации.

Благодаря исследованию эксперты ВОЗ смогли определить одну из главных причин вспышки кори в Кыргызстане - законодательный барьер. Оказалось, что в этой стране осуществлению конституционного права граждан на вакцинацию мешали положения другого закона, согласно которым внутренние мигранты не могут встать на учет в медицинском учреждении, не зарегистрировавшись по новому месту жительства. Но оформить регистрацию не так легко. Для того чтобы решить эту проблему, министерство здравоохранения издало новый приказ, согласно которому право людей на вакцинацию не зависит от наличия или отсутствия у них соответствующей регистрации или прописки.

Совсем недавно из ВОЗ с тревогой сообщили, что в этом году во многих странах по всему миру произошли вспышки кори. С начала года в мире было зарегистрировано свыше 440 тысяч случаев кори, и выше всего эти показатели в Европейском регионе ВОЗ. Эксперты настаивают на том, что самым эффективным средством от кори, которая может привести к осложнениям и смерти, является вакцина.

Корь – это вирусное заболевание, которое очень легко передается и особенно опасно для маленьких детей. Симптомы появляются 10-12 дней спустя после заражения - это высокая температура, насморк, конъюнктивит, кашель и небольшие белые пятнышки в ротовой полости. Через несколько дней появляется сыпь – сначала на лице и шее, а потом и на всем теле. Причем пациент представляет опасность для окружающих за четыре дня до возникновения сыпи и остается заразным в течение еще четырех дней. Большинство больных поправляется через 2-3 недели, но у многих развиваются осложнения, которые могут привести к смерти.