В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

CA-NEWS (CA) - В Великобритании начались досрочные выборы в палату общин. Около 40 тыс. избирательных участков будут открыты до 22:00 по местному времени. Предполагается, что подсчет голосов завершится около 2:00, передает "Ъ".



Основная борьба развернется между правящей Консервативной партией (тори) во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном и оппозиционной Лейбористской партией с лидером Джереми Корбином. Предпочтение избиратели отдают тори, следует из опубликованного накануне прогноза исследовательской организации YouGov. Ожидаемое разделение голосов: консерваторы — 43% (339 мест), лейбористы — 34% (231 место).

Консерваторы выступают за скорейший «Брексит»: в случае победы на выборах, выход из Евросоюза планируется провести до конца января 2020 года. Лейбористы обещают заключить новое соглашение по «Брекситу» с ЕС, а также провести народный референдум, который позволил бы гражданам решить вопрос о дальнейшем членстве Великобритании в Евросоюзе.