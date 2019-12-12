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  12 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

CA-NEWS (CA) -  В Великобритании начались досрочные выборы в палату общин. Около 40 тыс. избирательных участков будут открыты до 22:00 по местному времени. Предполагается, что подсчет голосов завершится около 2:00, передает "Ъ".

Основная борьба развернется между правящей Консервативной партией (тори) во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном и оппозиционной Лейбористской партией с лидером Джереми Корбином. Предпочтение избиратели отдают тори, следует из опубликованного накануне прогноза исследовательской организации YouGov. Ожидаемое разделение голосов: консерваторы — 43% (339 мест), лейбористы — 34% (231 место).

Консерваторы выступают за скорейший «Брексит»: в случае победы на выборах, выход из Евросоюза планируется провести до конца января 2020 года. Лейбористы обещают заключить новое соглашение по «Брекситу» с ЕС, а также провести народный референдум, который позволил бы гражданам решить вопрос о дальнейшем членстве Великобритании в Евросоюзе.

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